(shareribs.com) Frankfurt 21.01.2020 - Kaum ist der Kohlekompromiss der Regierung in Berlin beschlossen, kommen Forderungen nach einem weitergehenden Umbau der Energieversorgung auf. Der dänische Windanlagenbauer will vollständige grüne Windkraftanlagen. Der Kohleausstieg in der deutschen Energiewirtschaft kommt. Dies zwar langsamer als erwartet und mit einigen Überraschungen, wie der Inbetriebnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...