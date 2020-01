Der auf schlanke Herstellungsprozesse spezialisierte Berater Sandy Munro geht davon aus, dass Tesla seinen Cybertruck enorm günstig herstellen kann. Ein Grund ist die fehlende Lackierung. Bei der nicht ohne Pannen abgelaufenen Vorstellung des Cybertrucks mussten Tesla und Elon Musk einiges an Spott hinnehmen. Dennoch verbuchte der Elektro-Pick-up-Truck mit dem eigenwilligen Design einen riesigen Run in Form von Zehntausenden Vorbestellungen. Jetzt hat Sandy Munro, ein auf schlanke Herstellungsprozesse und Design spezialisierter Berater und anerkannter Automotive-Experte, in einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...