Nachdem es durch schwache Vorgaben aus Asien im DAX zunächst zu einem Fall unter die 13.500er Marke kam, rückte in den Nachmittag/Abend wieder die 13.600 in den Fokus. Zwar bleibt die Struktur kurzfristig auf Stundenbasis choppy, aber etwas längerfristig ist der Modus oberhalb von 13.380/400 ...

