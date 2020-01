Mit "Refractory Factory" ruft RHI Magnesita ein eigenes Traineeprogramm ins Leben, um zukünftige Führungskräfte für das Unternehmen zu rekrutieren. Ab Oktober 2020 werden in einem ersten Durchgang 15 Trainees in Brasilien, China, Österreich und den USA aufgenommen. "Wir wollen junge Talente ansprechen, die global mobil sind und frische Ideen sowie neue Fähigkeiten in unser Unternehmen bringen", erklärt Simone Oremovic, Executive Vice President People & Culture / Corporate Communications. Ziel ist es, eine Pipeline für zukünftige Führungskräfte und ExpertInnen in den Bereichen Verkauf, Forschung und Entwicklung sowie Finanzen zu schaffen. Die TeilnehmerInnen durchlaufen ein 18 bis 24-monatiges ...

