Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts010/18.06.2020/09:40) - Die Wiener SAP-Beratung CNT Management Consulting AG hat mitten im Corona-Lockdown ein weiteres Trainee-Programm zur Ausbildung neuer SAP-Consultants gestartet. Im April nahmen die ersten fünf Trainees ihre Arbeit auf, Anfang Juni folgten weitere neun Aspiranten in Wien, Mainz, Innsbruck, Linz und Hasselt. Erstmals wird der gesamte Ausbildungsturnus auf Remote-Basis über "Blended Learning"-Methoden an den jeweiligen Standorten umgesetzt. http://www.cnt-online.com Der Verantwortliche für Inhouse-Ausbildung und Weiterbildung, CNT-Partner Günter Buchta, gibt sich - befragt zu den Corona-bedingten Erfahrungen - zufrieden: "Im vergangenen Jahr 2019 haben wir allein 50 junge Berater*innen ausgebildet. Das analog bewährte Schulungsprogramm wurde nun vollständig auf Videoconferencing und digitale Lernmethoden umgestellt - und funktioniert wie erwartet auch online bestens. Bis zum Start des nächsten regulären Trainee-Programms im Herbst 2020 werden wir das Beste aus beiden Welten kombinieren." Erstmals mehr Frauen Die Neueinsteiger sind durchwegs Hochschulabsolventen im Alter zwischen 25 und 30 Jahren und haben zum Teil bereits weitergehende Berufserfahrungen hinter sich. Erstmals starten bei CNT mehr Frauen als Männer in die SAP-Welt. Die bisherigen Ausbildungswege der neuen Mitarbeiter*innen sind durchwegs heterogen, so sind unter den angehenden SAP-Consultants eine Wirtschaftsinformatikerin mit Tourismus- und SAP-Know-how im Glücksspielbereich ebenso wie ein Master of Arts in internationalen Beziehungen und Diplomatie, eine Physikerin mit MCI-Abschluss und mehrere Software Engineering und Digital Business Absolventen. Der große Bedarf an Young Professionals resultiert aus der Umstellung der SAP-Software-Generation R/3 auf SAP S/4HANA. Auch wenn die Coronakrise die Pläne ein wenig bremst, bleibt die Aufgabenstellung doch aktuell. Laut Günter Buchta hat CNT derzeit deutlich mehr Bedarf an SAP-Berater*innen als die Hochschulen hergeben. Daher ist das Unternehmen dazu übergegangen, verstärkt inhouse auszubilden. Die besten Voraussetzungen haben Absolventen der Wirtschaftsinformatik, Informatik oder BWL mit Bereitschaft zum Reisen und Führerschein, aber auch andere Hochschulabschlüsse sind willkommen. Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 270 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Zürich und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 54,5 Mio. Euro Umsatz (2019) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com Informationen und Bewerbungen: Günter Buchta Tel.: +43 699 16426811 E-Mail: bewerbung@cnt-online.com (Ende) Aussender: CNT Management Consulting AG Ansprechpartner: Mag. Alexandra Arnitz Tel.: +43 1 2164 2680 E-Mail: a.arnitz@cnt-online.at Website: www.cnt-online.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200618010

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2020 03:40 ET (07:40 GMT)