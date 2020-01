NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Vonovia mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Für die Immobiliengesellschaft dürfte es immer schwieriger werden, in großem Umfang zu gleichzeitig attraktiven Bewertungen zu investieren, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts. Die gegenwärtige Bewertung der Aktien sei mit Blick auf die niedrigen Kapitalmarktzinsen gerechtfertigt./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 11:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

