NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Deutsche Wohnen mit "Outperform" und einem Kursziel von 43 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach den Kursverlusten der Aktie wegen des Mietendeckels in Berlin seien die Papiere nun wieder attraktiv, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts. Die weitere Entwicklung rund um den Mietendeckel dürfte den Papieren zugute kommen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 11:30 / ET



ISIN: DE000A0HN5C6

