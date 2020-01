Bielefeld (ots) - Patienten vor Nebenwirkungen schützen und Medikamentenmissbrauch verhindern, das sind die wesentlichen Funktionen der Verschreibungspflicht. Eine wichtige und wirksame Barriere - die mit ein paar Klicks im Netz einfach außer Kraft gesetzt werden kann.

Ärzte, die in einem anderen Land praktizieren, in dem es keinerlei Beschränkungen für Fernbehandlungen gibt, können über die Grenzen hinaus Patienten in Deutschland "behandeln" und ihnen rezeptpflichtige Medikamente aus Hunderten Kilometern Entfernung verschreiben. Und schon ist der gesamte deutsche medizinische Kontrollapparat und Sicherheitsstandard, der genau das verbietet, wirkungs- und wertlos geworden. Damit steht sie wieder groß und breit im Raum, die Frage nach einem Verbot für den Versandhandel von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie Politik und Aufsichtsinstanzen das Schlupfloch stopfen können.

Es gibt jede Menge Bedenken gegen diesen Schritt. Und ein großes Argument dafür: die Patientensicherheit. Die im Fall von Medikamenten mit lebensgefährlichen Nebenwirkungen eben nicht Sache der Patienten sein darf.



