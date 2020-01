An der Börse findet der S&P 500 gegenwärtig keine klare Richtung. Das Börsenbarometer verliert 0 Punkte. An den Börsen jenseits des Atlantiks zeigen sich die Börsenteilnehmer aktuell nicht in Kauflaune, sie verkaufen aber auch nicht in größerem Maß. Der S&P 500 notiert lediglich um 0,08 Prozent schlechter als am vorherigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...