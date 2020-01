Ross Stores - die Aktie des Bekleidungs-Konzerns macht einen Pullback im Aufwärtstrend!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Ross Stores betreibt eine Kette von Bekleidungsläden in den USA. Bekannt unter dem Namen "Dress for Less" besitzt das Unternehmen über 1.450 Ladenlokale. Die Aktie befindet sich im Aufwärtstrend und läuft von Hoch zu Hoch.Die Aktie von Ross Stores notiert über dem exponentiell gleitenden Durschnitt EMA 50. Gerade erfolgte ein Pullback zurück zum EMA 20. Wenn wir nun im Bereich des EMA 20 einen Bounce nach oben bekommen würden, hätten wir eine attraktive Chance in die Aktie einzusteigen. Sollte der EMA 20 auf Tagesschlusskurs-Basis unterschritten werden, ist mit einem weiteren Abverkauf zu rechnen. In diesem Fall wäre das Setup hinfällig.Der Long-Einstieg könnte nach einem Bounce im Bereich des EMA 20 erfolgen. Hier ist Intraday auf Setups zu achten, wenn die Aktie über die Kerze des Vortages nach oben ausbricht. Den Stopp könnten aggressivere Trader danach unter der Ausbruchskerze platzieren, für defensivere Trader würde sich der Bereich unter dem EMA 20 anbieten.Meine Meinung zu Ross Stores ist bullisch