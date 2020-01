Von Asa Fitch

NEW YORK (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister IBM hat im vierten Quartal dank des milliardenschweren Zukaufs von Red Hat nach fünf rückläufigen Quartalen in Folge wieder ein kleines Wachstum erzielt. Die Aktie stieg daraufhin im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um gut 4 Prozent.

Der Umsatz stieg um 0,1 Prozent auf 21,78 Milliarden US-Dollar von 21,76 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 21,64 Milliarden gerechnet.

Der Nettogewinn im Quartal betrug 3,67 Milliarden Dollar. Das um Sondereffekte bereingte Ergebnis je Aktie lag bei 4,71 Dollar. Der Factset-Konsens hatte auf 4,69 Dollar gelautet.

Dabei profitierte IBM von der Übernahme von Red Hat. IBM hatte den 34 Milliarden Dollar teuren Zukauf im vergangenen Juli abgeschlossen. Es war die größte Übernahme in der 108-jährigen Firmengeschichte. Mit Red Hat will IBM in der sogenannten Hybrid Cloud durchstarten. Dabei können Firmen den Großteil ihres Geschäfts über die Cloud abwickeln, die sensibelsten Daten aber im Haus belassen. Hybrid Clouds sind eine Mischform aus öffentlich, meist über das Internet zugänglichen Clouds, wie sie auch von Google angeboten werden, und sogenannten Private Clouds, die Unternehmen vor allem aus Gründen der Datensicherheit für ihre IT-Dienste bevorzugen.

Das Cloud-Geschäft wuchs im vierten Quartal so stark wie noch nie: Hier wurde ein Umsatzwachstum von 21 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar verzeichnet.

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von "mindestens" 13,35 Dollar nach 12,81 im Jahr 2019. Die Konsensprognose der Analysten für 2020 lautete bislang 13,28 Dollar. Eine Umsatzprognose nannte IBM nicht.

