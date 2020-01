Ein Gerichtsurteil nimmt REWE wegen eines Formfehlers in einem Werbeflyer in die Pflicht. Der Discounter versäumte es, den bei Arzneimitteln verpflichtenden Informationshinweis ordnungsgemäß zu deklarieren.REWE wirbt für DocMorrisDie Online-Apotheke DocMorris und die Supermarktkette REWE stehen bereits seit 2012 in einem Kooperationsverhältnis. Dementsprechend vermarktet REWE bereits seit acht Jahren Produkte der Apotheke und wirbt diese bei Rabattierungen und Sonderangeboten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...