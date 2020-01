Amazon Web Services wird neuer Technologie-Provider der Fußball-Bundesliga. Fans sollen besonders von der Kooperation profitieren.? Die Fußball-Bundesliga kooperiert ab der kommenden Rückrunde mit Amazon ? Mit Künstlicher Intelligenz soll das personalisierte Spielerlebnis verbessert werden ? Die Bundesliga will damit einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft gehen"powered by AWS"Amazon Web Services (AWS) wird neuer offizieller Technologie-Provider der Fußball-Bundesliga ...

