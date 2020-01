Die Verunsicherung durch den Coronavirus dämpft die Börsenrally. Während der Nikkei sich noch im Plus halten kann, macht die Börse in Schanghai Verluste.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch infolge des Virusausbruchs in China und der damit verbundenen Angst um eine globale Pandemie nachgegeben. Insbesondere die Sorge einer schnellen Ausbreitung des grippeähnlichen Erregers durch Massenveranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr haben die Aktien von Rekordhöhen verdrängt.

Der Ausbruch hat Erinnerungen an die Epidemie des schweren akuten Atemwegssyndroms (SARS) in den Jahren 2002-03 geweckt, bei dem fast 800 Menschen ums Leben kamen und die weltweite Reisetätigkeit beeinträchtigt wurden. Chinas Gesundheitskommission erklärte am Mittwoch, es gebe 440 Fälle des neuen Virus, mit bisher neun Todesfällen.

Dieses ...

