FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Januar: TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 KOR: Hyundai Motor, Q4-Zahlen 06:45 CHE: Zur Rose, Umsatz 2019 07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen 08:00 GBR: Burberry Group, Q3 Trading Update 08:00 GBR: Sage, Q1 Umsatz 08:00 GBR: Close Brothers Group, Q2 Trading Update 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen 14:00 DEU: PK Flugbegleitergewerkschaft Ufo zu Details des angedrohten Streiks beim Lufthansa-Konzern 22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen 22:15 USA: United Airlines, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Investor, Jahreszahlen USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Geschäftsklima 01/20 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/19 14:30 USA: CFNA-Index 12/19 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 11/19 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/19 22:30 USA: API Rohölbestand (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 LUX: EuGH urteilt über Freigabe von Gutachten zu neuen Medikamenten 09:30 DEU: Beginn des 1. Leipziger Photovoltaik-Forums "Photovoltaik - Gamechanger der Energiewende?", Leipzig 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn 09:30 DEU: Abschluss "Handelsblatt"-Energie-Gipfel 2020, Berlin CHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos + 1015 Rede Alphabet-Chef Sundar Pichai + 1100 Rede spanischer Ministerpräsident Pedro Sanchez + 1140 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen + 1145 Rede singapurischer Premierminister Lee Hsien Loong + 1415 öffentliches Interview mit Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam + 1415 Rede afghanischer Präsident Ghani + 1440 Rede britischer Thronfolger Prinz Charles + 1545 Rede pakistanischer Ministerpräsident Imran Khan + 1800 Rede irakischer Präsident Salih° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi