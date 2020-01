=== 06:45 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz, Frauenfeld *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis, Veldhoven *** 07:30 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung Jahrestreffen (bis 24.1.), u.a. Rede von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (11:30) und EU-Parlamentspräsident Sassoli (12:00), Davos 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 101 zuvor: 102 09:00 DE/Agora Verkehrswende, Kongress mit Vorstellung der Studie zur Technologieneutralität, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), PG zu "Managerinnen-Barometer 2020", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

