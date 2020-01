The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA UEQC XFRA IE00BKFB6L02 UBS ETFS-CMCI CO.CR.SFAAD EQ00 EQU EUR YCA 3V9 XFRA IE00B3XFBR64 NOMURA FDS-JAP.STR.V.A EO FD00 EQU EUR NCA 230B XFRA LU0133084896 T. ROWE PR.-EMERG.M.EQ.AD FD00 EQU EUR NCA N52F XFRA LU0255614140 NORDEA 1-AS.EX JA.E.APEO FD00 EQU EUR NCA FHQA XFRA LU0269635834 ROBECO EMERG.MKTS EQ.D DL FD00 EQU EUR NCA ZJPZ XFRA LU0747139391 SISF-QEP GL.E.MKTS AACCDL FD00 EQU EUR NCA SRVC XFRA LU0820944071 SISF ASIAN EQ.Y. A ACC.EO FD00 EQU EUR NCA ASR9 XFRA LU0823413660 BNPP EM.EQUITY CL.DIS FD00 EQU EUR NCA ASRJ XFRA LU0823414049 BNPP EM.EQUITY PR.CAP FD00 EQU EUR NCA 230C XFRA LU0860350148 T. ROWE P-EMERG.M.EQ.QADL FD00 EQU EUR NCA WZFI XFRA LU0941494444 P.G.L.I.-MUL.ASS.INC.EOPD FD00 EQU EUR NCA HV8R XFRA LU0955648018 SISF-ASIAN DI.MA.ADISDLMF FD00 EQU EUR NCA 0I7L XFRA LU0955662357 SISF-ASIAN DIV.MAX.AACCEO FD00 EQU EUR NCA XR5U XFRA LU1046231319 SISF FRONT.MKTS EQ.ADDLAV FD00 EQU EUR NCA AN0K XFRA LU1670628491 M+G LUX I.F.1-GL.THEM.AEO FD00 EQU EUR N