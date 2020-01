FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.171 EUR

CP6 XFRA US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10 0.027 EUR

CPA XFRA US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 0.387 EUR

CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.450 EUR

EVN XFRA AT0000741053 EVN AG 0.500 EUR

7AS XFRA LU1072258111 ARDILLA SEGUR GS 2029 9.015 EUR

SL8 XFRA US83416M1053 SOLAR SENIOR CAP. DL-,01 0.106 EUR

1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.225 EUR

