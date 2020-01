Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die Zahl der durch das neu entdeckte Coronavirus ausgelösten Todesfälle steigt weiter an, Münchener Rück will seinen Jahresgewinn wieder über die Schwelle von drei Milliarden Euro katapultieren und der Umsatz von IBM wuchs im Cloud-Geschäft im...

Den vollständigen Artikel lesen ...