Am Morgen hat der DAX sein altes Rekordhoch von 13596,89 Punkten überschritten. Dafür hat er sich fast taggenau zwei Jahre Zeit gelassen: Das bisherige Allzeithoch wurde am 23. Januar 2018 markiert. In seiner über 60-jährigen Geschichte hat der deutsche Leitindex nur 32 Mal ein solches, neues Allzeithoch erreicht, wenn er das im Monat zuvor nicht auch schon einmal geschafft hatte. Wie geht es normalerweise danach weiter: Wird das Hoch typischerweise abverkauft oder ist es der Startschuss in eine ...

