Langfristig orientierte Anleger bleiben immer cool

Während sich die Mächtigen der Welt dieser Tage in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum ein Stelldichein geben, beginnt an der Wall Street die Berichtssaison zum Schlussquartal 2019 an Fahrt zu gewinnen. Die bisherigen Zahlen sehen gut aus. Nennenswerte Enttäuschungen sind bislang ausgeblieben. Die US-Indizes rangieren weiter im Bereich ihrer Allzeithochs. Dem DAX wiederum gelang es bislang nicht, ein neues Rekordhoch einzustellen. Vielleicht gelingt es nun im Rahmen der Berichtssaison.

Insofern hat das neue Börsenjahr also gut begonnen. Langfristig orientierte Anleger sehen sich einmal mehr abseits der geopolitischen Lage bestätigt. Wir wollen an dieser Stelle nicht in die Glaskugel schauen. Es wäre heute auch mehr als unseriös, etwas zum weiteren Verlauf der Lage im Nahen Osten zu schreiben. Fakt ist, dass dieses Szenario ein weiterer Faktor ist, mit dem die Finanzmärkte neben Handelsstreit und Brexit zurechtkommen müssen.

