Der DAX startete gestern rund 100 Punkte schwächer in den Tag. Die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus verunsicherte die Anleger. Im Laufe des Tages arbeitete sich der DAX aber ins Plus vor. Er schloss schließlich 0,05 Prozent fester. Marktidee: Hugo Boss. Hugo Boss hat gestern Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Die kamen sehr gut an. Gerade im wichtigen vierten Quartal überzeugte Hugo Boss die Märkte. Die Aktie legte daraufhin fast sieben Prozent zu und war stärkster Wert im MDAX. Aus technischer Sicht bedeutet der Anstieg einen Befreiungsschlag. Gleichzeitig gibt es auf der Oberseite neue Ziele.