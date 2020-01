Chevron (CVX): Ist bei dem Ölriesen die Luft raus?

Preisfrage: Wohin geht der Ölmarkt? Short Setup bei der Chevron-Aktie! Rücksetzer eventuell für Leerverkauf nutzen.

Symbol:ISIN: US1667641005Minus 8,3 Prozent in den vergangenen sechs Monaten setzen die seit dem Alllzeithoch von vor zwei Jahren andauernde Talfahrt fort. Sie sind ein deutliches Zeichen für die Flaute am Ölmarkt. Jetzt gab es noch einmal ein Gap nach unten.Chevron ist als weltweit operierender Ölkonzern vom Auf und Ab des Ölpreises direkt betroffen. Insbesondere am US-Markt hat die Fracking-Industrie hier Überkapazitäten entstehen lassen. Die OPEC-Staaten, allen voran Saudi-Arabien, haben deutliche Kostenvorteile bei der Gewinnung des schwarzen Goldes. Eine Abschwächung der Konjunktur und weiter fallende Aktienmärkte könnten schließlich den Verfall des Ölpreises und damit den Abverkauf der Chevron-Aktie noch einmal beschleunigen. Die nächsten Quartalszahlen sind schon am 31. Januar. Der Termin wurde bereits bestätigt. Daher sollten wir uns beeilen, die Gewinne rechtzeitig mitzunehmen.Nach dem Gap erwarten wir zunächst eine technische Gegenreaktion nach oben. Den Bounce nach unten, eventuell unterstützt durch einen fallenden Aktienmarkt, könnten wir mit unserem Short Setup für einen Leerverkauf nutzen. Als Verkaufssignal nehmen wir die Marke bei 114,50 USD. Den Stopp Loss setzen wir beim Schließen der Kurslücke bei 115,50 USD.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/chevron-cvx-ist-bei-dem-oelriesen-die-luft-raus/Aussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CVX.