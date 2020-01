Boston (ots) - ++ Wachstum der Nutzerzahlen um 43 Prozent auf 5 Millionen ++ Eins von vier Fortune 500 Unternehmen vertraut auf SEMrush ++ Erfolgreicher Eintritt in die asiatischen Märkte in Japan, China und Südkorea ++SEMrush, die führende SaaS-Plattform für Wettbewerbsanalyse und digitales Marketing, auf die über 25 Prozent der Fortune 500 Unternehmen setzen, gab bekannt, dass Sie das Jahr 2019 erfolgreich abschließen. Das Unternehmen verzeichnete ein Rekord-Nutzerwachstum, gelungene Rollouts neuer Hauptprodukte, wichtige geografische Expansionen und wesentliche Ergänzungen des Führungsteams.Nach der erfolgreichen Finanzierung über 40 Millionen US-Dollar durch Greycroft, e.ventures, Siguler Guff und andere Investoren Ende 2018, startete SEMrush das Jahr 2019 in einer starken Position. Das Unternehmen fokussierte sich daher auf Forschung und Entwicklung sowie Expansionsinitiativen, um das Nutzerwachstum weiter voranzutreiben und in neuen Märkten einzutreten.Wichtige geschäftliche Höhepunkte 2019Starkes Wachstum und eine hohe Retention-Rate der Nutzerbasis von SEMrush unterstützen stabile Umsatz- und Rentabilitätsentwicklungen.- 2019 verzeichnete SEMrush ein Nutzerwachstum von 43 Prozent imJahresvergleich auf 5 Millionen Nutzer.- SEMrush arbeitet jetzt mit mehr als 25 Prozent der Fortune 500Unternehmen und sieben der Top Ten AdWords Werbungtreibendenzusammen.- Durch den Markteintritt in Japan, China und Südkorea steigerteSEMrush die eigene Reichweite. Das Unternehmen setzt auf lokaleIntegration und Partnerschaften, weshalb die neuen Märkte großesPotenzial für bedeutendes Nutzerwachstum bieten.- Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Keyword-Datenbank um über 80Prozent und zählt nun mehr als 17 Milliarden Keywords und 22Billionen Backlinks.- Im Oktober veranstaltete SEMrush die weltweit erste globale24-Stunden-Konferenz Global Marketing Day mit 48Livestream-Sessions aus Sydney, London, New York und SanFrancisco. Das innovative Eventformat verzeichnete über 55.000Teilnehmer aus 175 Ländern und über 130 Experten, die ihreInsights und Meinungen teilten. Spannende Produktneueinführungen ziehen neue Nutzer an und erhöhen den Umsatz und das Engagement bestehender User- Sellerly ist ein Tool zur Steigerung der Conversion vonAmazon-Produktseiten, indem die Hauptelemente, die den Verkaufbeeinflussen, mit einem Split-Testing analysiert werden.- Der Market Explorer ist ein fortschrittliches Tool, um konkreteErkenntnisse für das Zielgruppen-Targeting undBranchenvergleiche zu gewinnen.- Oppty ist ein vielversprechendes Conversion-Tool für denVertrieb und die Geschäftsentwicklung, um qualifizierte Leads zugenerieren. Diese basieren auf Grundlage ihres Zielortes undGeschäftstyps sowie den proprietären Daten von SEMrush über dieaktuelle digitale Marketingsituation.- Der Content Marketingplace bietet Kunden von SEMrush einen Ort,um mit professionellen Autoren und Textern Kontakt aufzunehmenund maßgeschneiderte suchmaschinenoptimierte Inhalte in Auftragzu geben.- Der Log File Analyzer ist ein neues technisches SEO-Tool, dasZugriffsprotokolle analysiert und einen detaillierten Berichterstellt, wie der Google Bot eine bestimmte Website crawlt. Das Führungsteam von SEMrush wurde mit strategischen Neuzugängen erweitert- Im Juli 2019 stieg Evgeny Fetisov als Chief Financial Officerbei SEMrush ein. Fetisov bringt viele wertvolle Erfahrungen inden Bereichen Finanzen und Strategie aus seinen früherenPositionen als CFO bei Luxsoft (NYSE:LXFT) und der MoskauerBörse (MOEX:MOEX) mit.- Maxim Roslyakov wurde im September 2019 zum Senior VicePresident of Marketing ernannt und bringt mehr als zehn JahreErfahrung im digitalen Marketing und E-Commerce mit. Globale Anerkennung in der Branche- SEMrush gewann den Preis für Best Digital Tool or Software beiden Interactive Marketing Awards 2019 in Florida.- SEmrush erhielt die Auszeichnung Best SEO Software Suite bei denUSA Search Awards 2019 in Las Vegas.- SEMrush wurde zum zweiten Mal bei den European Search Awards2019 als Best SEO Software Suite ausgezeichnet.- Bei der Verleihung der MENA Search Awards im September letztenJahres in Dubai wurde SEMrush für Best Use of PR in a SearchCampaign ausgezeichnet.- SEMrush wurde bei den UK Search Awards 2019 als Best SEOSoftware Suite und als Best Search Software Tool ausgezeichnet. Oleg Shchegolev, CEO und Mitgründer von SEMrush, kommentiert: "Dies war ein weiteres Jahr mit enormem Wachstum sowohl für SEMrush als auch für unsere Nutzer. Die Menge an Online-Content wächst jedes Jahr exponentiell, aber die Aufmerksamkeitsspanne der User nicht. Das bedeutet, dass der Wettbewerb um Sichtbarkeit und Traffic von Minute zu Minute intensiver wird und die hochmodernen Tools, die SEMrush anbietet, relevanter sind als je zuvor. Die Entwicklung von SEMrush von einem 'Must-have'-Einzelprodukt zu einem ganzen Ökosystem wichtiger Instrumente für das Digital Marketing wurde 2019 mit der Einführung unsere neuen Produkte wie Sellerly, Marketing Explorer, Oppty und Marketplace Realität. Darüber hinaus haben wir auf unsere Kunden gehört und unsere Traffic-Analyse-Funktion sowie die lokale SEO-Integration erheblich erweitert. Ich könnte nicht stolzer sein auf das, was unser Team 2019 erreicht hat und auf die Dynamik, mit der wir in 2020 starten."Bildmaterial (Bildnachweis: SEMrush) Porträt Oleg Shchegolev, CEO und Mitgründer von SEMrush: http://bit.ly/Oleg-ShchegolevÜber SEMrushSEMrush ist ein führendes SaaS-Unternehmen und bietet Unternehmen eine Plattform für End-to-end-Digital-Marketing und Suchmaschinenmarketing-Lösungen. Über 5 Millionen Kunden in mehr als 150 Ländern setzen auf SEMrush, darunter führende Marken wie Vodafone, Booking.com, eBay, HP und BNP Paribas sowie 25 Prozent der Fortune 500 Unternehmen. SEMrush wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts. https://de.semrush.comPressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 (0) 40 329047380E-Mail: semrush@frauwenk.deOriginal-Content von: SEMrush, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130447/4498626