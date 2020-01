Salzburg (ots) - Das Programm besteht aus zwei Teilen: 1. Das Management-Tool optimiert das persönliche Zeitmanagement I 2. Das Coaching-Tool verbessert die Resilienz und Work-Life-Balance des NutzersCALMMANDER ist ein ganzheitliches IT-Programm für ein besseres Selbstmanagement. Die innovative Software für PC, Tablet und Smartphone wurde von einem österreichischen Start-up entwickelt. Der Markteintritt in den DACH-Raum startet am 22.1.2020.Das Programm wird exklusiv über den Online-Shop www.calmmander.com (http://www.calmmander.com/) vertrieben. Der Kunde kann zwischen einem Monats- und einem Jahres-Abo wählen. Die Preise für die Abos sind in der Markteintrittsphase besonders günstig.CALMMANDER verfolgt einen neuen und umfassenden Ansatz im Selbstmanagement: Mit dem Programm kann der Nutzer seine Arbeit, sein Leben und sich selbst managen.Der Mehrwert: Weniger Stress, mehr Produktivität und mehr Zufriedenheit." CALMMANDER ist nicht nur ein Programm zur Reduktion von Stress, sondern ein Tool mit dem man sein Leben insgesamt verbessern kann. Für mich ist das ein sehr durchdachtes live-better-Programm ", Theresa Giger, UnternehmerinBesonders günstiger Einführungspreis Jetzt bestellen! (https://www.calmmander.com)Kontakt:Nicola Michaelsen RichterCALMMANDER@gmx.at, +43 670 208 68 10,www.calmmander.comOriginal-Content von: CALMMANDER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140515/4498621