Lenovo hat mit dem Thinksmart View ein smartes Display angekündigt, das speziell für Videokonferenzen in Unternehmen geeignet sein soll. Das Gerät kommt im März nach Deutschland. Mit dem Thinksmart View reagiert Lenovo eigenen Angaben zufolge auf die Herausforderungen, die Großraumbüros und die flexiblen Arbeit in Cafés oder zu Hause für die Geschäftskommunikation bedeuten können. Dabei hebt der Konzern vor allem mangelnde Privatsphäre und Vertraulichkeit sowie die Lärmbelästigung durch einen Mitarbeiter im Büro, der aktiv an einer Videokonferenz teilnimmt, hervor. Diese...

Den vollständigen Artikel lesen ...