Das Berliner Startup Home hat eine App zur Hausverwaltung für Vermieter entwickelt. Jetzt haben die Gründer 11 Millionen Euro frisches Kapital bekommen - um damit auch Mieter zu erreichen. Das Berliner Startup Home hat in einer Series A-Finanzierungsrunde Kapital in Höhe von 11 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wird die Runde vom Kölner Risikokapitalgeber Capnamic, in dessen Portfolio auch Unu, Circula und Wundertax zu finden sind. Zu den weiteren Investoren zählen EQT Ventures, FJ Labs und Redalpine. Im August 2017 erhielt das Startup schon einmal Kapital im Rahmen einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...