Western Union (NYSE: WU) gab heute bekannt, dass es zu den 325 Unternehmen aus 50 Branchen gehört, die in den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI, Geschlechtergleichstellungsindex) für 2020 aufgenommen wurden. Der GEI wurde 2020 auf 42 Länder und Regionen ausgeweitet und schließt erstmals Firmen mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik, Neuseeland, Norwegen, den Philippinen, Polen und Russland mit ein. Die Unternehmen kommen aus verschiedenen Branchen, darunter Automobilindustrie, Bankwesen, Verbraucherdienstleistungen, Maschinenbau und Baugewerbe sowie Einzelhandel.

"Diese Anerkennung ist ein wichtiger Schritt, um das Engagement von Western Union für Vielfalt und Integration zu demonstrieren", sagte Caroline Tsai, Chief Legal Officer und Corporate Secretary von Western Union. "Gleichstellung ist angesichts der Vielfalt unserer Mitarbeiter und Kunden ein wichtiger Schwerpunkt für unser Geschäft. Die Aufnahme von Western Union in den GEI von Bloomberg ist ein wichtiger Meilenstein, da wir täglich daran arbeiten, eine Kultur integrativer Innovation aufzubauen."

Der GEI verfolgt die finanzielle Leistung von öffentlichen Unternehmen, die sich durch Richtlinienentwicklung, Repräsentation und Transparenz für die Förderung der Geschlechtergleichstellung einsetzen. Der Referenzindex misst die Gleichstellung der Geschlechter über fünf Säulen: Frauen in Führungspositionen und weibliche Talentbeschaffung, gleiches Entgelt und Gleichstellung der Geschlechter bei der Entlohnung, inklusive Kultur, sexuelle Belästigungsrichtlinien und frauenfreundliche Marke. In diesem Jahr erweiterte Bloomberg die Berechtigung zur Aufnahme in den Index auf fast 6.000 Unternehmen in 84 Ländern und Regionen.

"Obwohl wir stolz darauf sind, dass Western Union in den Bloomberg GEI aufgenommen wurde, ist uns bewusst, dass unsere Arbeit in Bezug auf die Geschlechtergleichstellung nie endet", sagte Nicole Vogrin, Chief Corporate Affairs und Communications Officer von Western Union. "Egal, ob wir uns auf Frauen in Führungspositionen konzentrieren, uns zum Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit bekennen oder ein Führungstraining über unbewusste Vorurteile gegenüber berufstätigen Müttern anbieten wir erkennen den Fortschritt auf unserem Weg zur Geschlechtergleichstellung an, bleiben aber bescheiden im Bewusstsein, dass es noch viel zu tun gibt."

Durch die Offenlegung geschlechtsbezogener Kennzahlen unter Verwendung des GEI-Rahmens haben die im GEI 2020 enthaltenen Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre Investitionen in die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz und in den Gemeinden, in denen sie tätig sind, gegeben. Western Union wurde in den diesjährigen Index für das Erreichen oder Überschreiten eines von Bloomberg festgelegten globalen Schwellenwerts aufgenommen, der ein hohes Maß an Offenlegung und Gesamtleistung bezüglich der fünf Säulen des Rahmens widerspiegelt.

"Die 325 Unternehmen, die in den GEI 2020 aufgenommen wurden, haben ihr Engagement für Transparenz bekundet und ihre Führungsrolle bei der Berichterstattung geschlechtsbezogener Daten unter Beweis gestellt", sagte Peter T. Grauer, Chairman von Bloomberg. "Die Offenlegung von Unternehmensstatistiken und -praktiken ist ein wichtiger erster Schritt, um die Geschlechtergleichstellung weltweit zu fördern."

Sowohl der Rahmen als auch der GEI sind freiwillig und es entstehen keine damit verbundenen Kosten. Der GEI ist ein Referenzindex und dient nicht als finanzielle Benchmark. Der Index ist nicht gestuft. Während alle börsennotierten Unternehmen aufgefordert werden, ergänzende geschlechtsspezifische Daten für das Anlageprofil ihres Unternehmens im Bloomberg Terminal offenzulegen, können Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD in den Index aufgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der GEI-Website. Bloomberg Terminal-Abonnenten können unter {BGEI } auf den GEI zugreifen.

