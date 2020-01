Das Modell A220 unter neuem Namen in der Baureihe von Airbus hat Auftragsprobleme. Die Bestelleingänge hinken hinter den Zielen beider Partner (Airbus und Bombardier) hinterher und das kostete Bombardier schon mal 36 % Kursverlust. Ein Comeback? Beobachten Sie Bombardier in den nächsten Tagen sorgfältiger, wenn die konkreten Zahlen vorliegen - das wird am 13. Februar sein.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

BOMBARDIER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de