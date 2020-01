ALL-ZEIT-HOCH! Der DAX schickt sich an, zur Wochenmitte das Rekordhoch vom Januar 2018 zu überspringen. Positive Vorgaben aus dem US-Technologiesektor und insgesamt sehr freundliche Impulse aus Asien treiben in Frankfurt die Kurse vorbörslich höher. Das Hype-Thema an den Börsen bleibt indes die Ausbreitung des Coronavirus über die Grenzen Chinas hinaus. Am Vorabend meldeten US-Behörden den ersten Infektionsfall in den USA. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

