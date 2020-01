HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Unilever NV von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 55 Euro gesenkt. Angesichts eines schwächeren Wachstums in Schlüsselmärkten wie den USA, Brasilien und nun auch in Indien und Afrika sei eine Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft eine Herausforderung, schrieb Analyst James Targett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sorgen vor Margen-Rücksetzer blieben daher im Fokus./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: NL0000388619

