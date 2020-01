Am Dienstag erlebten wir einen typischen Reversal-Tag im DAX, welcher nun auf der Oberseite mit dem Jahreshoch direkt das Potenzial auf das Allzeithoch aufzeigt. Folgendes Chartbild bietet sich dem Trader heute morgen. Rücklauf im DAX erneute Bärenfalle Die Eröffnung am Morgen zeigte bärishe Signale an und nahm das GAP in Augenschein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...