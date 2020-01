SYZYGY AG: SYZYGY bündelt deutsches Performance Marketing und Media Angebot und passt das Führungsteam anDGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Personalie SYZYGY AG: SYZYGY bündelt deutsches Performance Marketing und Media Angebot und passt das Führungsteam an22.01.2020 / 09:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SYZYGY bündelt unter dem Namen "SYZYGY Performance Marketing" sein deutsches Performance Marketing und Media Angebot mit mehr als 120 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg und München. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch das Führungsteam des Hamburger Standortes angepasst.Der bisherige Geschäftsführer Reza Malek verlässt nach 4 Jahren die Agentur, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die neue Geschäftsführung bilden Dr. André Vieregge und Hubertus Maske, die gemeinsam den Hamburger Standort führen werden. Vieregge leitete bisher den Bereich Daten und Business Intelligence. Maske kommt neu an Board und ist ein ausgewiesener Marken- und Kommunikationsexperte, der zuletzt erfolgreich eine eigene Markenberatung aufgebaut und davor in verschiedenen Führungspositionen bei Leo Burnett und Lintas Karriere gemacht hat.Vieregge bringt seine umfangreiche technische und konzeptionelle Expertise im Bereich Daten und Business Intelligence ein, während Maske seine Marken und Kommunikationsexpertise in die Geschäftsführung des Hamburger Standortes einbringen wird.Zusammen mit Dr. Sepita Ansari und Matthias Weth, die als Geschäftsführer für den Münchener Standort verantwortlich sind, bilden sie das neue 4-köpfige deutsche Führungsteam der SYZYGY Performance Marketing. Dieses Führungsteam wird gemeinsam die Weiterentwicklung des Performance Marketing und Media Angebotes der SYZYGY Gruppe in Deutschland vorantreiben."Wir haben mit diesem Schritt ein geschlossenes, starkes und vor allem multidisziplinäres Management Team für SYZYGY Performance Marketing geschaffen, das den 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Hamburg und München deutliche Impulse geben wird. Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Andre Vieregge nach vielen erfolgreichen Jahren bei SYZYGY diese Perspektive geben können und sind sehr glücklich, dass wir Hubertus Maske für diese Aufgabe gewinnen konnten. Als langjähriger Marken- und Kommunikationsexperte wird Maske unserem Performance Marketing Angebot eine zusätzliche Perspektive hinzufügen. Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Reza Malek für seine erfolgreiche Zeit bei SYZYGY bedanken. Er hat die Agentur inhaltlich und personell bestens für eine erfolgreiche Zukunft ausgerichtet. Wir wünschen ihm persönlich wie beruflich alles Gute für die Zukunft" sagt Lars Lehne, Vorstandsvorsitzender der SYZYGY AG."Ich habe vor 4 Jahren diese Agentur übernommen und mit vielen tollen Menschen eine fantastische und sehr erfolgreiche Zeit erleben dürfen. Ich bedanke mich sehr für diese unvergessliche Zeit und das Vertrauen meines Vorstands. Ich wünsche SYZYGY für die neuen Wege nur das Beste" sagt Reza Malek.Über die SYZYGY Gruppe SYZYGY ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb. SYZYGY kreiert, orchestriert und gestaltet digitale Erlebnisse und Produkte für Marken, Unternehmen und Menschen. Strategie, Produkte und Aktivierung sind die zentralen Services der Gruppe. Technologie ist dabei das verbindende und skalierende Element.Die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in vier Ländern. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten.Zur Gruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieberatung diffferent, das polnische Designstudio Ars Thanea sowie die auf Customer Centricity spezialisierte Beratung USEEDS . Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie Lufthansa, AVIS, BMW, comdirekt Bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Kyocera, Mazda, Miles & More, o2, Paypal, Porsche, Techniker Krankenkasse und Volkswagen.Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de22.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Horexstraße 28 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.de ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 957871Ende der Mitteilung DGAP News-Service957871 22.01.2020