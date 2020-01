PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in französischen Unternehmen hat sich zu Beginn des Jahres eingetrübt und den tiefsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. Der Indexwert für das Geschäftsklima fiel im Januar um einen Punkt auf 104 Punkte, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Dies ist der zweite Dämpfer in Folge und der niedrigste Wert seit Februar 2019.



In den vergangenen Wochen hatten lange Streiks gegen die geplante Rentenreform der französischen Regierung den Transportsektor des Landes belastet. Analysten hatten im Schnitt mit einer Beeinträchtigung des Geschäftsklimas gerechnet und waren von einem Indexwert von 105 Punkte ausgegangen. Außerdem wurde das Geschäftsklima für Dezember von zuvor 106 Punkten auf 105 Zähler nach unten revidiert.



In den einzelnen Branchen trübte sich die Stimmung unter den Einzelhändlern ein, während sie sich im Bereich Dienstleistungen insgesamt unverändert hielt. Außerdem stagnierte der Unterindikator für den Bausektor, während er im verarbeitenden Gewerbe zulegte./jkr/jha/