Zürich (awp)- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch gleich zur Eröffnung ein neuer Rekord für den SMI ab. Die Vorgaben aus Übersee liefern keine klare Richtung. In den USA haben die wichtigsten Indizes am Dienstag mit leichten Abgaben geschlossen, während sich zahlreiche Märkte in Asien zur Wochenmitte ...

