Noch im ersten Halbjahr soll es soweit sein. Es ist DER Wissenschaftsverlag mit rund 13.000 Fachbuchtiteln jährlich und fast 3.000 Fachzeitschriften. Die Unternehmensbewertung liegt bei 7 bis 8 Mrd. Euro inklusive Schulden. Auf den Preis kommt es an! Bitte vormerken, wenn die nächsten Zahlen in Kürze erscheinen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



