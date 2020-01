Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Südkoreas Wirtschaft wächst 2019 um 2,0 Prozent

Die südkoreanische Wirtschaft ist im Jahr 2019 um 2,0 Prozent gewachsen, trotz eines stärker als erwarteten Aufschwungs im letzten Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu, wie die Bank of Korea mitteilte. Im dritten Quartal hatte der Zuwachs nur 0,4 Prozent betragen. Ökonomen hatten für das vierte Quartal lediglich ein Plus von 0,7 Prozent erwartet.

Linke, SPD und Grüne in Thüringen einigen sich auf Ressortverteilung

Zum Abschluss ihrer Verhandlungen über eine Minderheitsregierung haben sich Linke, SPD und Grüne in Thüringen auf die Ressortverteilung geeinigt. Nach einer weiteren Runde in Erfurt steht nun der Zuschnitt der Ministerien fest. Einer der Knackpunkte in den zähen Verhandlungen war die Zuständigkeit für den Bereich Landwirtschaft, die die Grünen für sich beanspruchten.

Neuartiger Coronavirus breitet sich weiter sprunghaft aus

Die Erkrankungen durch den neuartigen Coronavirus in China haben sich nochmals sprunghaft weiter ausgebreitet. Nach einer neuen Zwischenbilanz der chinesischen Regierung stieg die Zahl der Todesopfer um weitere drei auf mindestens neun. Die Gesamtzahl der Erkrankungen wuchs demnach um mehr als hundert neue Fälle auf rund 440. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will sich am Mittwoch in einer Krisensitzung mit dem Erreger befassen, der Atemwegserkrankungen verursacht.

Russland verstärkt wegen Coronavirus Kontrollen an Grenze zu China

Russland verstärkt aus Angst vor einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Kontrollen an der Grenze zu China. Es seien zusätzliche Hygiene-Vorschriften an den Grenzübergängen in Kraft getreten, teilte die russische Gesundheitsbehörde mit. Wer bei der Einreise entsprechende Symptome aufweise, solle in Quarantäne genommen werden.

Erster Fall von neuartigem Coronavirus in den USA

In den USA ist ein erster Fall des neuartigen Coronavirus festgestellt worden, das zuerst in China aufgetreten war. Das Virus wurde nahe Seattle im nordwestlichen US-Bundesstaat Washington bei einem Mann nachgewiesen, der aus China eingereist war, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilte. Der Mann wurde als Vorsichtsmaßnahme in ein Krankenhaus der Stadt Everett eingeliefert.

S&P senkt Rating für Argentinien auf "Zahlungsausfall"

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote für argentinische Staatsanleihen in der Landeswährung von CCC- auf SD herabgesetzt. Damit wird ein Zahlungsverzug des Gläubigers angezeigt. Das Fremdwährungsrating von CCC- wurde bestätigt. Das entspricht einem Rating der niedrigsten Qualität, ein Zahlungsausfall wird für sehr wahrscheinlich gehalten.

Bolsonaro kündigt Gründung von "Amazonas-Rat" an

Der wegen seiner Umweltpolitik international heftig kritisierte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die Gründung eines "Amazonas-Rates" angekündigt. Das neue Regierungsgremium solle die Aktivitäten der Ministerien zum "Schutz" des Amazonasgebiets und zur Förderung der dortigen "nachhaltigen Entwicklung" koordinieren, erklärte der ultrarechte Staatschef über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Geleitet werden soll das Gremium von Vizepräsident Hamilton Mourão.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysias Notenbank senkt Leitzins um 25 Bps auf 2,75%

Frankreich/Geschäftsklima Jan 100 (Dez: 98)

Frankreich/Geschäftsklima Jan PROGNOSE: 101

Südkorea BIP 4Q +1,2% gg Vorquartal, +2,2% gg Vorjahr

Südkorea BIP 4Q PROGNOSE +0,7% gg Vorquartal, +1,9% gg Vorjahr

Südkorea BIP 2019 +2,0% gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Dez +0,2% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.