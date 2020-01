Guter Rat ist im Moment teuer, denn wer derzeit noch Zinsen im messbaren Bereich für sein Kapital erhalten will, muss sich wohl oder übel eingestehen, dass dies so gut wie unmöglich ist. Ganz im Gegenteil, immer mehr Banken gehen nämlich dazu über, Strafzinsen zu verlangen, wenn sie unser Geld verwalten. Das muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht nur dass die Inflation ständig an unserem Geld nagt, jetzt sollen wir also auch noch für die Verwahrung unseres Guthabens bezahlen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...