Dem deutschen Leitindex DAX ist am Mittwoch der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelungen.Der DAX hat am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht. Zum Handelsstart kletterte das Börsenbarometer 0,33 Prozent auf 13.601,65 Punkte und damit auf den höchsten Punktestand aller Zeiten. Dieser lag zuvor bei 13.596,89 Zählern und wurde am 23. Januar 2018 erreicht. Kurz nach der Eröffnung wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...