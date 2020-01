In den vergangenen Tagen ist wieder einmal viel über Negativzinsen debattiert worden - vom Verbot von Strafzinsen für private Sparer bis hin zum Vorschlag, die Minuszinsen noch viel stärker in den negativen Bereich zu führen. Die naheliegendste Idee, sie ganz abzuschaffen, wird aber seltsamerweise kaum diskutiert.Zum Jahresbeginn, so konnte man lesen, haben zahlreiche Geldinstitute Negativzinsen für neue Kundeneinlagen ab einer bestimmten Höhe beschlossen. Viel geschrieben wurde auch darüber, dass das Finanzministerium die Berechnung von Minuszinsen für private Sparer als gesetzwidrig einstufen und deshalb verbieten könnte - zumindest für bestehende Verträge. Uns schließlich hat ein Interview des Spiegel mit dem früheren IWF-Chefvolkswirt und US-Wirtschaftsprofessor Kenneth Rogoff für Aufregung gesorgt, weil er dort für noch heftigere Minuszinsen eingetreten ist. Er will davon allerdings die privaten Anleger verschonen, sie sollen vom Staat einen Ausgleich erhalten. Nur Pensionsfonds, Versicherungen und andere Großanleger sollten dafür zahlen müssen, dass sie den Banken Geld leihen.Rogoff hat in früheren Interviews bereits dafür plädiert, Strafzinsen von bis zu sechs Prozent zu verhängen. Damit ...

