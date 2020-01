Indexhöchststände an den US-Börsen und eine hohe Anlagebereitschaft spielten Blackrock zum Jahresende 2019 in die Karten. Allein im Q4 flossen dem Vermögensverwalter 128,8 Mrd. US-Dollar zu; im Gesamtjahr 2019 waren es 428,7 Mrd. Dollar - ein Plus von 7%.Regional kommen die Anlagevermögen v. a. von US-Amerikanern, die ihre Altersvorsorge viel stärker über den Kapitalmarkt vornehmen als beispielsweise deutsche Anleger. Eine Größe ist Blackrock bei den beliebten Exchange Traded Funds (ETF). Mit seinen "iShares"-Produkten vereinnahmte der Konzern 183,5 Mrd. Dollar. Mit 99,5 Mrd. Dollar stieg aber auch das Volumen institutioneller Anleger für aktiv gemanagte Gelder. Das Q4 schloss das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg von 16% auf knapp 4,0 Mrd. Dollar ...

