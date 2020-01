Düsseldorf (ots) - Anmoderation:Neues Jahr, neue Vorsätze. Hatten Sie sich nicht an Silvester einen Tapetenwechsel vorgenommen? Und das ganz wörtlich gemeint. Sie wollen doch Ihre eigenen vier Wände wieder mal umgestalten, um Ihr Zuhause frischer, schöner oder einfach anders zu machen. Zum Beispiel mit einer neuen, stylischen Tapete. Denn Tapeten sind wieder absolut in! Aktuelle Studien zeigen: Tapezieren liegt dank moderner Muster und neuer Materialien gerade bei jungen Menschen wieder voll im Trend...O-Ton UmfrageIch muss gestehen, ich habe in der letzten Zeit nicht selber tapeziert, aber ich habe viel darüber gelesen. Es gibt fantastische Materialien: Bruchstücke, Perlen oder vergoldete Sachen. Oder auch Muster wie bei König Ludwig. Also ich bin gespannt aufs nächste Tapezieren. / Ich habe vor zwei Wochen einer Freundin beim Tapezieren geholfen, die hat sich ins Wohnzimmer eine ganz hübsche Tapete gemacht, ganz groß mit Steinoptik. Sieht super aus. Und für meine neue Wohnung in drei Monaten mache ich das in jedem Fall auch! / Ich habe Tapeten früher immer mit meinen Eltern oder Großeltern in Verbindung gebracht. Aber wir haben in unserer Studentenbude mal an einer Wand eine Tapete hochgezogen, das war, glaube ich, eine Skyline von irgendeiner Stadt, und das ging sehr zügig und sah am Ende auch gut aus. Von daher: nur gute Erfahrungen mit Tapeten gemacht. / Ich finde Tapeten echt toll. Die sind vielseitig einsetzbar, haben ganz tolle Muster. / Wir haben jetzt gerade das Kinderzimmer meiner Tochter neu tapeziert. Da haben wir schon darauf geachtet, dass es schadstofffreie Tapeten sind, also die nicht ausdampfen oder irgendetwas verlieren. Und auch, dass sie umweltverträglich sind. Da gibt es ja viele unterschiedliche Materialien. Von Bambus über Baumwolle oder auch recyclebarem Papier, das man da benutzen kann. Also das war uns wichtig, da haben wir auch beim Kauf darauf geachtet. (1:11)Die Gründe für die Renaissance der Tapete liegen auf der Hand: Ein Zimmer ist schnell und einfach umgestylt und - und das dank neuer Techniken - fast ohne Schmutz durch Kleister und Tapetenreste. Möglich machen das Vliestapeten, die sich inzwischen gegenüber den altbekannten Papiertapeten durchgesetzt haben. 90 Prozent aller in Deutschland verkauften Tapeten haben als Trägermaterial Zellstoff, erläutert Karsten Brandt, Geschäftsführer des Deutschen Tapeten-Instituts:O-Ton Karsten BrandtDer größte Vorteil bei den Vliestapeten ist wirklich, dass man sie so leicht verarbeiten kann. Man kleistert nämlich die Wand ein und drückt die Tapete einfach frisch von der Verpackung an und ist schon fertig. Man braucht also keinen Tapeziertisch, keine Weichzeiten, kein Abkleben - es geht sauber und schnell. Und man kann deshalb auch alleine tapezieren, obwohl es natürlich zu zweit viel mehr Spaß macht. Und wenn man vor dem Tapezieren einen Tapeziergrund an die Wand gestrichen hat, dann kann man später die Tapete auch an einem Stück wieder abziehen und ein neues Muster kleben. Also auch das Abziehen ist heute viel einfacher als früher. (0:35)Wie einfach Tapezieren mit diesem Material ist und welche Muster und Designs heute angesagt sind, darüber informiert aktuell die vom Deutschen Tapeten Institut initiierte Kampagne "Deutschland tapeziert". Höhepunkt sind die "Tapetenwochen" vom 27. Januar bis zum 15. Februar. Unter www.deutschland-tapeziert.de findet jeder, der einen Umzug plant oder ans Renovieren denkt, Infos und unzählige Inspirationen zum Thema Tapezieren.O-Ton Karsten BrandtViele Verbraucher wissen gar nicht, wo sie heute richtig schöne oder ausgefallene Tapeten bekommen. Deshalb bieten wir eine Händlersuche an, wo man einfach seine Postleitzahl eingibt und dann in seinem Umkreis Fachgeschäfte oder Raumausstatter finden kann. Aber eben auch Maler, Baumärkte, Großhändler und so weiter. Außerdem geben wir dort Tipps und Tricks zum Tapezieren, was ja mittlerweile wirklich einfach geworden ist. Wer aber trotzdem nicht Tapezieren kann oder will, für den haben wir eine spezielle Malersuche eingerichtet, die auch per Postleitzahl funktioniert. Da kann man sich dann einen Profihandwerker zu sich nach Hause holen, der das Tapezieren erledigt und vielleicht ja auch noch andere Tipps für die Wohnungsverschönerung hat. (0:44)Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten ist nahezu unbegrenzt. Für jeden Geschmack lässt sich im Handel die perfekte Tapete finden. Ob ausgefallen, modern, klassisch oder zurückhaltend - bei jährlich rund 10.000 neuen Mustern, fällt die Wahl auf die Lieblingstapete schwer, weiß Karsten Brandt sicher...O-Ton Karsten BrandtTapete ist bei jungen Leuten tatsächlich wieder "in". Das liegt vermutlich auch an der unglaublichen Fülle von Mustern und Stilmitteln, die es gibt. Es gibt ja keine Tapete, die es nicht gibt und da ist wirklich für jeden etwas dabei. Von dezent bis knallig, von geometrisch bis zum Blumenmuster, von cool bis romantisch. Man kann mit einer Tapete auch einen Raum so schnell und so spürbar verändern, wie eigentlich mit kaum einem anderen Produkt. Auch für Mieter gibt eigentlich keinen Grund, sich die Wandgestaltung vorschreiben zu lassen. Tapeten werden wie Wandfarbe behandelt und Klauseln, wonach die Tapete nach Auszug grundsätzlich zu entfernen ist, sind ungültig. (0:44)Abmoderation:Wohnst Du noch oder tapezierst Du schon? Die Tapetenwochen informieren vom 27. Januar bis zum 15. Februar über alles Wissenswerte rund ums Tapezieren. Übrigens: Unter www.deutschland-tapeziert.de finden Sie auch das Gewinnspiel "Meine Lieblingstapete". Dort können Fotos von privaten Tapeten zuhause oder von Tapetenmustern, die unterwegs im Café, Restaurant, Shop oder Hotel entdeckt wurden, gepostet werden. Zu gewinnen gibt es ein London-Wochenende zu zweit, Tickets für die Fashion Week Berlin mit Übernachtung und Gutscheine für hochwertige Tapeten.