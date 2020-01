Er bleibt damit weiter in seiner engen Handelsspanne der vergangenen Tage. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1075 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.Derweil verliert der Franken etwas an Boden. So kostet ein Euro aktuell 1,0760 Franken. Das bisherige Tageshoch hat das ...

