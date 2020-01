Neuer ISG-Anbietervergleich identifiziert eine Reihe von IT-Aufgaben, bei denen deutsche Anwenderunternehmen das Partnernetzwerk von Amazon Web Services nutzen werden

FRANKFURT, Deutschland, Jan. 22, 2020 ) ) heute herausgegeben hat. ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.



Die ISG-Analysten attestieren dem deutschen AWS-Provider-Marktplatz bereits eine starke Performance. Zudem ergeben sich laut Studie in mehreren Marktbereichen weitere, große Wachstumspotenziale.

"Amazon Web Services ist einer der weltweit führenden Anbieter von cloudbasierten Infrastrukturen und Anwendungen. Dieses Portfolio macht AWS zu einem attraktiven Partner für Service- und Technologieanbieter", sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei der ISG Information Services Group DACH. "In Anbetracht der schnell wachsenden Bedeutung von AWS wird auch das AWS-Ökosystem zunehmend wichtiger."

Der Bedarf an AWS-Data-Analytics-Lösungen wächst mit der hohen Nachfrage nach Public-Cloud-Transformation. Viele Anwenderunternehmen wollen Public-Cloud-Lösungen für ihre Datenverarbeitung nutzen, stoßen jedoch auf komplexe Integrationsprobleme mit bestehenden Datenspeichern. Von den damit einhergehenden Herausforderungen profitiert das AWS-Partnernetzwerk für Integration und Service-Management.

Zudem zeigt der Bericht ein erhebliches Wachstumspotenzial in Deutschland für den Betrieb von SAP-Produkten in der AWS-Cloud auf. Der Betrieb von SAP in der Public Cloud ist ein vergleichsweise junger Markt. Ungeachtet dessen haben deutsche Unternehmen damit begonnen dieses Angebot zu nutzen. Für das Jahr 2020 prognostiziert die Studie ein starkes Wachstum. Insbesondere für Unternehmen mit hohem Ressourcenbedarf stellt der Betrieb von SAP/HANA in der AWS-Cloud eine attraktive Alternative zum Betrieb von traditionellen Architekturen dar.

Mit seiner Position als Marktführer für Public-Cloud-Umgebungen nimmt AWS eine zentrale Stellung im deutschen IoT-Markt ein, heißt es im Bericht. Mehrere der damit verbundenen Technologien, darunter Big Data Analytics, Industrial IoT, Predictive Maintenance und Cyber Security, gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Einen weiteren dynamischen Markt bilden Dienstleistungen aus dem Bereich der Container-Technologie. Das Partnernetzwerk für AWS-Migration und Container ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Nutzung von AWS-Lösungen, heißt es im Bericht.

Die Studie "ISG Provider Lens - AWS Ecosystem Germany 2019/2020", bewertet die Fähigkeiten von 46 Anbietern in folgenden sechs Marktsegmenten: "AWS Competency by Workloads: SAP", "AWS Competency by Solution: Data Analytics and Machine Learning", "AWS Competency bySolution: Internet of Things", "AWS Competency by Solution: Migration and Container", "AWS Competency by Solution: Databases" sowie Consulting.

Die Studie führt Accenture und Capgemini in allen sechs Segmenten als "Leader" auf. DXC Technology erhält insgesamt fünf und Atos vier "Leader"-Nennungen. Claranet, PlusServer und Rackspace werden in drei Segmenten als "Leader" genannt. Deutsche Telekom (TSI), tecRacer und Wipro erhalten diese Einstufung in insgesamt zwei Segmenten. In jeweils einem Segment zählen itelligence, Lemongrass, Opitz Consulting, Reply, Siemens, Software AG, Solutions Direct und The unbelievable Machine Company (*um) zur Gruppe der "Leader".

Kundenspezifische Versionen des Berichts sind bei Lemongrassund tecRacerverfügbar.

Die Studie "ISG Provider Lens - AWS Ecosystem Germany 2019/2020" ist für "ISG Insights"-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Websiteverfügbar.

