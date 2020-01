FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Burberry haben im frühen Londoner Handel mit 3,5 Prozent Abschlag unter Druck gestanden. Das dritte Quartal des Modeherstellers hatte zwar weiteres Wachstum gebracht. Das Ausmaß bleibe aber überschaubar, merkte Analyst Luca Solca von Bernstein in einem Kommentar an. Die Unruhen in Hongkong stellten für Burberry im Gegensatz zu Marken mit stärkerem Wachstum einen Belastungsfaktor dar.



Zudem drohe Gegenwind von der Währungsseite, sollte das Pfund nach vollzogenem Brexit zulegen. "Wir bleiben vorsichtig bei der Aktie", schließt der Analyst./mf/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

