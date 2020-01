von Petra Maier, Euro am SonntagDer Konzern ist aber vor allem in den dynamisch wachsenden Schwellenländern auch mit der Marke Dacia sehr gut aufgestellt. Die Aktie, so sagen Analysten, werde weit unter dem inneren Wert gehandelt. Risikobereite Anleger, die auf ein Comeback setzen wollen, finden in dem Expresszertifikat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...