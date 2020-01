Zürich (ots) - Ab sofort verstärkt Adriatik Salihi als Junior Account Manager den Vertrieb der news aktuell (Schweiz) AG. Der gelernte Detailhandelsfachmann sowie Diplom-Journalist war zuletzt als Sales Advisor bei der Swatch Group beschäftigt.«Mit Adriatik Salihi haben wir einen jungen und sehr motivierten Kollegen zur Verstärkung unseres Vertriebsteam gewinnen können», sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell Schweiz (AG). «Adriatik Salihi hat in seinen zehn Jahren Berufserfahrung sowohl umfangreiche Erfahrungen in der Kundenberatung und -betreuung gesammelt, als auch als Redaktor in der Medienbranche gearbeitet. Er bringt damit eine optimale Branchen-Kombination für die Vertriebsaufgaben bei uns mit und ist eine hervorragende Ergänzung für news aktuell Schweiz.»Adriatik Salihi hat zuerst eine Ausbildung zum Detailhandelsfachmann EFZ an der HSO Wirtschaftsschulen Schweiz absolviert und war anschliessend als Sales Advisor bei Massimo Dutti tätig. Es folgten Stationen als Store Manager bei Zeithalle und Aesop. 2014 startete Adriatik Salihi eine berufsbegleitende Ausbildung zum Diplom-Journalisten, die er im vergangenen Jahr erfolgreich abschloss. Parallel zu dieser Ausbildung arbeitete er über zwei Jahre in der Redaktion beim TV- und Broadcasting-Produzenten FreakishTV. Vor seinem Wechsel zu news aktuell war er zweieinhalb Jahre als Sales Advisor bei Swatch Group tätig.Über news aktuell (Schweiz) AG:news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.Kontakt:news aktuell (Schweiz) AGJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000003/100840341