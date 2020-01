Zu BlackRock-Brandbrief: "Nachhaltige Investments sind der Zukunftstrend"

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock (WKN: 928193 / ISIN: US09247X1019) drängt Unternehmen dazu, in den Klimaschutz zu investieren. Das betonte CEO Larry Fink in einem Brandbrief. "Der Druck kommt von der Industrie, dass wir umdenken müssen. Und wenn vom größten Anlage-Institut der Welt die Aufforderung kommt, ist das sicher der Trend der Zukunft", sagt Stefan Scharffetter (Baader Bank). Was der Experte jetzt empfiehlt, verrät er im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

Den vollständigen Artikel lesen ...