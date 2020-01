Starbucks-CEO Kevin Johnson will künftig mehr Produkte auf Pflanzenbasis anbieten und regt damit die Fantasie der Beyond-Meat-Anleger an. Doch der Traum könnte durchaus noch platzen.? Aktie von Beyond Meat erneut mit Kursfeuerwerk? Starbucks kündigt mehr "Auswahlmöglichkeiten auf Pflanzenbasis" an? Analyst sieht Chance für Beyond MeatBereits seit Anfang Januar zeigt sich die Beyond-Meat-Aktie außerordentlich stark und konnte kräftig zulegen. Im Dienstagshandel an der NASDAQ zündete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...