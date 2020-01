Der No Brainer Club empfahl die Aktie von Cidara Therapeutics (WKN: A14R2R) am 26. September letzten Jahres "stark zu kaufen". Seitdem steht ein zwischenzeitlicher Kursgewinn von +134% zu Buche. Doch nicht nur das...

Grundlage des überfälligen Neubewertungsprozesses war ein zuvor abgeschlossener Lizenzdeal mit dem Pharmakonzern Mundipharm (wir berichteten). Als sich die Börse im Zuge einer tiefgreifenden Sektorschwäche zunächst schwer damit tat, die Transaktion adäquat zu bewerten, hatten die Experten des No Brainer Clubs keine andere Wahl, als Cidara als einen ihrer Top-Favoriten in das exklusive "No Brainer"-Portfolio aufzunehmen. In unserer Ausgabe schrieben wir unter anderem:

Hier kannst Du entspannt für einige Monate investieren.

NBC-Mitglieder erhalten nochmal Billig-Nachschub

Nachdem Cidara im gestrigen Handel ein vorläufiges Kurshoch von 4,34 USD erreichte - ein Plus von satten +134% auf unseren "Stark kaufen"-Empfehlungspreis von 1,84 USD - konnten NBC-Mitglieder Teile ihres Aktienbestandes mit großen Gewinnen veräußern, um nun zusätzlich von einem hochattraktiven Bezugsrechtsangebot zu profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...